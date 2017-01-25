好消息！台經院上修今年經濟成長率1.78％

2017-01-25 10:44

〔記者王孟倫／台北報導〕再過2天就是農曆春節，展望2017年國內景氣，台灣經濟研究院在今天舉行的景氣動向記者會，將今年經濟成長率（GDP）從原本預估的1.65％上修至1.78％；在新台幣兌美元匯率方面，預估全年均價為32.40元。

台經院院長林建甫表示，觀察近期國際經濟情勢，由國際預測機構像是世界銀行、環球透視機構與國際貨幣基金（IMF）公布的數據顯示，今年全年經濟與貿易成長率均較去年高，加上國際油價與原物料價格持續回穩，有助於台灣對外貿易表現。

不過，全球經濟仍有部分不確定因素，首先像是歐洲政經情勢不穩，各國右派勢力抬頭恐怕產生新的風險；加上川普上任後的政策不確定性、製造業回流美國；美國聯準會升息幅度與次數等，牽動全球經濟情勢。

在雙率（利率與匯率）方面，台經院表示，美國升息頻率可望加快，歐元區仍採貨幣寬鬆政策，使得國內貨幣也將持續寬鬆，預估新台幣匯率均價為32.40對1美元，至於利率部分將視國內外景氣變化做動態調整。