財政部金雞母 土銀獲利連6年破百億

2017-01-25 10:32

〔記者盧冠誠／台北報導〕財政部100％持有的土地銀行，業務經營規模及獲利一直穩健成長，自2011年起至今，獲利已連續6年突破百億元大關，且逐年屢創新高，成為財部金雞母。

土銀主管表示，土銀資產品質表現也非常優異，逾放比或備抵呆帳覆蓋率均大幅優於國內銀行平均值，且經營同時，在推動公益上亦不遺餘力，善盡企業社會責任。

農曆春節將至，土銀今天舉辦「人間有愛、土銀相伴」活動，購買國產農產品轉贈給華山基金會、人安基金會、創世基金會等13個社福團體，這也是土銀連續第4年在佳節前夕，採購當令蔬果轉贈社福團體，以達珍惜農民辛苦耕作成果及社會公益的雙重目的。