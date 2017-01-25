1/25重要財經新聞一覽

2017-01-25 09:42

自由時報財經︰四大手法 許金龍靠樂陞淘金40億

台北地檢署偵辦樂陞案，花了五個多月時間清查金流，訊問相關被告及證人後，才釐清此起世紀大騙局。檢方查出，許金龍共有四大淘金手法，四十億七千多萬元不法所得，分別來自侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債及內線交易等；其中又以非法私募犯行最嚴重。

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蘋果日報財經︰人才流失 張忠謀轟政府 不要只會補貼

政院院長林全前晚（23日）親自主持科技會報，獲邀出席的科技大老熱烈討論中國狂挖台灣半導體人才問題，台積電董事長張忠謀更砲轟政府要拿出因應策略，「不要只會用預算來補貼」。對此，行政院發言人徐國勇表示，農曆年後行政院會提出留住外籍專業人才的特別條例送立法院審議，通過後可以延攬東南亞等外籍專業人才。

工商時報財經︰靈猴擺尾 元月4大房仲報喜

房市靈猴擺尾，在氛圍轉佳、遞延買盤回籠下，農曆年前房市出現意外買氣，根據國內四大房仲統計旗下門市交易狀況，1月交易量較去年同期大增1～2成，北市平均每坪成交單價月增6萬元；業者預估，從預約看屋指標轉強，年後可望啟動另一波買氣，第一季交易量有機會罕見出現淡季正成長。

經濟日報財經︰川普來真的 美退出TPP

美國總統川普23日簽署行政命令，宣告美國退出歐巴馬政府籌謀多年並主導的跨太平洋夥伴協定（TPP）。

星島日報財經︰中巴遭基金狙擊 要求回購增派息

由顏氏三姊弟打骰的中華汽車（026，下稱中巴）再遭基金狙擊，本地基金Argyle Street Management（ASM）向中巴發信，要求中巴動用現金儲備回購及增派股息。ASM接受本報訪問指，顏氏「大家姐」顏潔齡拒絕與其會面，但已接觸「大少」顏傑強等股東，將爭取聯同其他股東召開股東大會，提出每股派息20至30元。