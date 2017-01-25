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景氣穩定回溫 去年GDP成長1.4％

2017-01-25  09:19

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布去年第4季經濟成長率為2.58％，較上次預測數2.37％增加0.21個百分點，其中消費、投資及出進口均優於預期；去年全年經濟成長率則是1.4％，較上次預測數1.35％增加0.05個百分點。主計總處表示，目前經濟穩定回溫中，且回溫速度較原本預期要快一些。

主計總處指出，由於主要貿易夥伴經濟復甦步調趨穩，半導體需求強勁擴張，國際農工原料價格相繼止跌回升，加以基期偏低影響，第4季按美出口增加11.73％，為2011年第4季以來最大增幅。另，第4季中客來台旅客人次續減40.39％，其他國家來台旅客人次增17.47％，併計後整體來台旅客人次減3.99％，加鏟三角貿易實質毛利下滑，均抑低服務輸出表現，概估第4季商品及服務輸出實質成長8.16％，優於上次預測的5.85％。

內需方面，第4季車市持續走強，汽車新增掛牌數續增6.73％，帶動油品銷售穩健成長，但受暖冬影響，衣著服飾、家具設備等消費均呈衰退，加以行動電話買氣轉淡，整體零售業營業額僅增1.66％，另餐飲業營業額增5.44％，概估第4季民間消費成長1.27％，優於上次預測的1.06％。

民間投資方面，第4季半導體業者積極擴充先進製程投資，加以國內航空業者擴充機隊，新台幣計價資本設備進口增26.69％，但營建投資續呈衰退，併計智慧財產及存貨變動後，概估第4季資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長8.24％，也優於11月預測的6.87％。

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  • 行政院主計總處上午公布去年GDP成長1.4％，較上次預測數1.35％增加0.05個百分點。主計總處簡任視察黃偉傑（右）表示，目前經濟穩定回溫中，且回溫速度較原本預期要快一些。（記者鄭琪芳攝）

    行政院主計總處上午公布去年GDP成長1.4％，較上次預測數1.35％增加0.05個百分點。主計總處簡任視察黃偉傑（右）表示，目前經濟穩定回溫中，且回溫速度較原本預期要快一些。（記者鄭琪芳攝）

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