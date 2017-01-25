景氣穩定回溫 去年GDP成長1.4％
2017-01-25 09:19
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處上午公布去年第4季經濟成長率為2.58％，較上次預測數2.37％增加0.21個百分點，其中消費、投資及出進口均優於預期；去年全年經濟成長率則是1.4％，較上次預測數1.35％增加0.05個百分點。主計總處表示，目前經濟穩定回溫中，且回溫速度較原本預期要快一些。
主計總處指出，由於主要貿易夥伴經濟復甦步調趨穩，半導體需求強勁擴張，國際農工原料價格相繼止跌回升，加以基期偏低影響，第4季按美出口增加11.73％，為2011年第4季以來最大增幅。另，第4季中客來台旅客人次續減40.39％，其他國家來台旅客人次增17.47％，併計後整體來台旅客人次減3.99％，加鏟三角貿易實質毛利下滑，均抑低服務輸出表現，概估第4季商品及服務輸出實質成長8.16％，優於上次預測的5.85％。
內需方面，第4季車市持續走強，汽車新增掛牌數續增6.73％，帶動油品銷售穩健成長，但受暖冬影響，衣著服飾、家具設備等消費均呈衰退，加以行動電話買氣轉淡，整體零售業營業額僅增1.66％，另餐飲業營業額增5.44％，概估第4季民間消費成長1.27％，優於上次預測的1.06％。
民間投資方面，第4季半導體業者積極擴充先進製程投資，加以國內航空業者擴充機隊，新台幣計價資本設備進口增26.69％，但營建投資續呈衰退，併計智慧財產及存貨變動後，概估第4季資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長8.24％，也優於11月預測的6.87％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 有照片為證！ 李秀環控訴童仲彥家暴、外遇
- 清晨4-6點嘿咻 溫差大血管收縮劇烈
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- NBA》一甩受傷陰霾 林書豪率舞獅與球迷團聚賀新年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to bolster Asia-Pacfic links amid TPP fallout
- 英超》兵工廠中場札卡 紅牌後隔天在機場惹麻煩
- 李秀環反控童仲彥家暴 管碧玲：若屬實，開除黨籍
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 網友評比全球海軍前10強 台灣榮登第10名
- 台灣女網賽 史托瑟獲外卡
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 徒步環島卻被嗆「騙吃騙喝」 櫻花妹在臉書道歉
- 《中英對照讀新聞》German foreign minister︰troubled times ahead 德國外長：動盪在即
- Apple精選創意 App 賀歲電影限時優惠2折起
- 宮廟作賭間 抽頭金投功德箱洗錢
- 美退TPP 亞洲再平衡生變 中國搶當老大 日澳紐聯防
- 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
- 范逸臣同框田中千繪零互動 海角幫力挺魏德聖 兩人刻意避嫌
- 高雄燈會「大港花火秀」 14個最佳賞區
- 鳳一戶所今、明2天送手工香皂 年後贈送元宵提燈
- NBA》「幹籃哥」傷癒返航 補籃爆扣宣告回歸（影音）
- 土壤液化補助 將可達八百戶
- 吳敦義 堅走馬兩岸路線
- 〈大雞大利迎新年〉4-4 法式甜蜜浪漫年
- 童仲彥被爆毆妻 段宜康：習慣施暴屬異常人格
- 白宮發言人史派瑟 承諾絕不說謊
- 北藝中心清算 理成營造欠市府逾4億
- 英最高院裁定 脫歐應交國會啟動
- 車站車廂座椅 處處可見紫色
- 嫩妻產子 61歲梅伯9度當爸
- 日防衛省首顆通訊衛星 成功升空
- 關西淨水場上游 被偷倒不明廢液
- 不服輸 川普堅稱：總統大選有300至500萬人非法投票
- 目睹大頭鰱摔3次 林佳龍悲憫：讓牠休息一下吧！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors seek maximum jail term in XPEC fraud case
- 17歲少女烙人談判 2男遭砍傷
- 先混到董事長 再變賣土方填廢物
- 田馥甄農三代 享受鄉間味
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：景氣穩定回溫 去年GDP成長1.4％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分