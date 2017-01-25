企業財報不如預期 美股早盤小漲

2017-01-25 00:38

〔中央社〕華爾街股市今早開盤後小漲，因為威瑞森公司（Verizon）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）等企業財報不如預期，一度影響了市場買氣。

正午前道瓊工業指數小漲49.55點，或0.25%，來到19849.40點。

標準普爾500指數小漲5.83點，或0.26%，來到2271.03點；那斯達克指數上揚13.87點，或0.25%，來到5564.75點。