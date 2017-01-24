大樂透頭獎摃龜 今彩539一注獨得

2017-01-24 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月24日）開獎的第106000007期大樂透頭獎摃龜；第106000020期今彩539頭獎一注獨得，獎金800萬，由台北市士林區文林路143號飛來發彩券行開出。

第106000007期大樂透中獎號碼為：「01、09、17、31、33、48，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得181萬3246元；參獎共32注獲得，每注可得5萬9825元；肆獎共114注獲得，每注可得1萬1195元；伍獎共1868注獲得，每注可得1878元；陸獎共2550注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4446注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4667注獲得，每注可得400元。

第106000020期今彩539中獎號碼為「26、28、31、33、34」，頭獎1注獨得獎金800萬；貳獎共148注獲得，每注可得2萬元；參獎共5376注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4941注獲得，每注可獲得50元。

第106000007期49樂合彩中獎號碼為「01、09、17、31、33、48」，四合共14注中獎，每注可得20萬元；三合共115注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4222注中獎，每注可得1250元。

第106000020期39樂合彩中獎號碼為「26、28、31、33、34」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4234注中獎，每注可得1125元。

第106000020期3星彩中獎號碼為「272」，正彩共31注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000020期4星彩中獎號碼為「3334」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」