大樂透頭獎摃龜 今彩539一注獨得
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月24日）開獎的第106000007期大樂透頭獎摃龜；第106000020期今彩539頭獎一注獨得，獎金800萬，由台北市士林區文林路143號飛來發彩券行開出。
第106000007期大樂透中獎號碼為：「01、09、17、31、33、48，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得181萬3246元；參獎共32注獲得，每注可得5萬9825元；肆獎共114注獲得，每注可得1萬1195元；伍獎共1868注獲得，每注可得1878元；陸獎共2550注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4446注獲得，每注可得400元；普獎共3萬4667注獲得，每注可得400元。
第106000020期今彩539中獎號碼為「26、28、31、33、34」，頭獎1注獨得獎金800萬；貳獎共148注獲得，每注可得2萬元；參獎共5376注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬4941注獲得，每注可獲得50元。
第106000007期49樂合彩中獎號碼為「01、09、17、31、33、48」，四合共14注中獎，每注可得20萬元；三合共115注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4222注中獎，每注可得1250元。
第106000020期39樂合彩中獎號碼為「26、28、31、33、34」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4234注中獎，每注可得1125元。
第106000020期3星彩中獎號碼為「272」，正彩共31注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000020期4星彩中獎號碼為「3334」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 退出TPP 川普簽行政命令
- NBA》翻轉甜瓜劇本 安東尼：真是太棒了
- 初一出征環杜拜賽 馮俊凱︰習慣了
- 國民黨2月回聘黨工 禁用解凍黨產支薪
- 士林區農會選舉激烈 莊郭兩派為選舉人名冊互槓
- 「ㄚ桃園哥」福袋卡哇伊 桃市長走訪警、消送祝福
- 《觀察筆記》 捲土重來未可知
- 消費者拒退 2千支Note7在台流通
- 前朝駐外大使 川普全FIRE
- 財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 樂陞案》楊瑞仁坦承犯行 繳回320萬不法所得
- 透早巡田勤務農 九旬老農獲表揚
- 自由廣場》年金領取年數差很大
- 花美心更美！ 百人同插花 募百萬送偏鄉小學
- 各飆7記三分球 浪花兄弟「耍」魔術
- 台中市春節交通疏運 啟動區域交控平台
- 〈大雞大利迎新年〉4-3 年菜不麻煩 三鍋搞定
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 網球》名將羅迪克、克莉絲特絲 入選網球名人堂
- （影音）李亞萍施壓校方？ 余天喊冤：老婆快氣死了
- 邰正宵顛覆形象 想當拳王寧可挨打
- 中國走私菇襲台 從這兩處可以快速分辨
- IU情斷張基河 李準基公司澄清「四樹情」
- 巧克力含特殊荷爾蒙 可促進男人性慾
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- AIT秀美食 與台灣博感情
- 長榮航空迎雞年 大方送1折機票
- 餐飲大亨 潑汽油想燒股東
- 《鬼怪》三神奶奶變女神 戲外秀雪乳、腹肌
- 中華電信 123暖心客服
- 自由廣場》後備憲兵忠告蔡正元先生
- IU情斷張基河 來台後終結3年多戀情
- 新南向外交小尖兵 下月赴紐、印交流
- 台東最大企業綺麗宣示不裁員 年後徵才
- 桃園公車8公里買一送一 2月6日試辦上路
- 小小財神現身金門大街 提前烘暖年節氣氛
- 自由廣場》改革OK，至少給我們一些鼓勵吧！
- 男星帶老婆二度蜜月 回飯店視訊「小三」正宮嘆：回不去了
標題：大樂透頭獎摃龜 今彩539一注獨得
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email