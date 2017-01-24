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鼎興案第二波裁罰 一銀、王道銀各罰2百萬

2017-01-24  21:52

〔記者王孟倫／台北報導〕去年七月爆發的鼎興牙材詐貸案，共有十餘家銀行被倒帳；金管會今天進行第二波裁罰，包括第一銀行及王道銀行，均因為未能落實內稽內控，遭到金管會各自開罰兩百萬元。

鼎興公司是國內一家牙科器材廠商，詐貸案共有14家銀行及3家租賃公司被倒帳，貸款金額高達三十幾億元; 由於鼎興負責人何宗英與國內金融機構關係良好，更讓本案備受矚目。

金管會去年11月已先對涉案程度較嚴重的永豐銀行、華南銀行分別重懲1000萬元及800萬元；至於第一銀與王道銀為第二波開罰。

「這是金管會第一次對租賃子公司違規，而裁罰所屬金控或銀行！」金管會銀行局主秘陳妍沂指出，王道銀行旗下「臺工銀租賃」與鼎興自2012年開始往來，因這次詐貸案損失9600萬元；至於一銀旗下「一銀租賃」自2001年與鼎興往來，損失為1.5億元。

陳妍沂說，因為這兩家銀行旗下租賃事業辦理鼎興融資業務徵審作業，不僅有未妥適建立或未確實執行內部控制的缺失，也凸顯身為母公司的第一銀以及王道銀未落實執行內部控制制度的缺失。

至於是否會有第三波開罰？陳妍沂表示，鼎興案確實共有十多家銀行與租賃涉案，但除了華南銀、永豐銀、第一銀及王道銀這四家已被開罰的銀行外，其餘業者受損失金額與缺失情況較小，因此就不另行宣布第三波裁罰。

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  • 金管會今天祭出鼎興詐貸第二波懲處，一銀與王道銀各開罰200萬元。圖左為金管會主委李瑞倉。（資料照，記者王孟倫攝）

    金管會今天祭出鼎興詐貸第二波懲處，一銀與王道銀各開罰200萬元。圖左為金管會主委李瑞倉。（資料照，記者王孟倫攝）

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相關關鍵字： 王道銀行 第一銀行 金管會 鼎興案 鼎興詐貸 鼎興詐貸案
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