中信銀網站出包 網友酸爆
2017-01-24 21:43
〔記者廖千瑩／台北報導〕中國信託商業銀行網站出包。有網友在批踢踢網站上PO文，痛罵中國信託網站整個掛掉，從早上網路就一直連不進去，想要上網繳個學費卻不得其門而入，擔心是不是中信網站被入侵？資料外洩？文章一出，網友紛紛附和，強調網路連不上，本來想換美金，搞到現在很火。
對此，中信銀回應，今天稍早確實有聽說此事，但應是網路連線不穩定所致，但現在已經恢復正常。
中信銀網站今天一度掛點，有網友在批踢踢網站上爆料，中信銀網路一直連不上，justfocus23在批踢踢網站上怒罵，中國信託網站是不是整個掛掉了？從早上網路就一直連不進去，擔心是否中信網站被入侵？資料因此洩漏出去？加上客服又等很久，實在是很不愉快。
此文一出，底下網友紛紛回應，網友jefflin555說，自己可以進得去耶，只是會一直顯示「安全性警告」；還有網友howson說，剛剛去試，家裡固網連不上，行動網路可以連上，但自己本來想換美金，搞到現在有點火；還有網友狂酸「新年就出包，下一間是誰？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- NBA》太陽要賣老拳王？總教練出面闢謠
- 高鐵南延屏東 屏縣副議長號召千人連署
- 春節蘭展大年初一登場 送開運好彩頭、發粿
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 蕭讚詹 可承擔國民黨復興責任
- 台歐人權交流抵國會 立委盼國際接軌保障人權
- 竹北後湖派出所長期扶弱 企業、個人響應捐助
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 中國霧霾變佛地魔？預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
- 聶永真等人揚言罷免 柯建銘：一點感覺都沒有！
- 挺維冠商圈 南市府辦感恩回饋活動
- 高英盃機器人創意賽 高屏27校66隊競技
- 車停歪被用擦擦筆寫字 網友討拍不成被「內射」！
- 年節飲食太油膩，小心變「無膽一族」
- 【閱讀小說】 盧慧心／3M
- 初三初四紫南宮走春 國3名間匝道入口封閉
- 〈單身拼圖〉好男人和爛男人
- 高雄燈會「大港花火秀」 14個最佳觀賞點等你
- 英媒爆導彈誤射美國 首相梅伊裝聾作啞挨批
- （影音）子瑜雪炫綜合體 新人女團成員精緻外貌引話題
- 澳網》只因輸球不開心 青少年賽驚傳取消資格（影音）
- 議員母親搭公車 手骨竟被車門夾斷裂
- 嫌陸龜走太慢 大象將牠當「足球」踢
- 靠《鬼怪》人氣爆漲 陸星材卻超想當漁夫
- 笑翻網友！ superdry直譯中文竟是...
- 中庄調整池年中完工 北桃供水不受濁度影響
- 海牛採蚵入畫 見證芳苑榮景
- 年終藥品也要大掃除 儲存方式有重點
- IU情斷張基河 來台後終結3年多戀情
- 百萬美元購買黃之鋒紀錄片 Netflix將全球播映
- 高雄破獲名車油箱藏槍毒 主嫌等4人收押禁見
- 原始部落吃猴子、巨嘴鳥 為生存雙腳長成這樣…
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 男人最愛摸ㄋㄟㄋㄟ？ 錯了！第一名是這裡
- 白宮矢言捍衛南海島礁 中要求美「謹言慎行」
- 李亞萍當教授氣到請辭 校方批爆料不負責任
- 詹啟賢參選國民黨主席 郝送花致意 吳表歡迎祝福
- 海外募款估近3千萬 洪秀柱：全用於黨工待遇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中信銀網站出包 網友酸爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分