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中信銀網站出包 網友酸爆

2017-01-24  21:43

〔記者廖千瑩／台北報導〕中國信託商業銀行網站出包。有網友在批踢踢網站上PO文，痛罵中國信託網站整個掛掉，從早上網路就一直連不進去，想要上網繳個學費卻不得其門而入，擔心是不是中信網站被入侵？資料外洩？文章一出，網友紛紛附和，強調網路連不上，本來想換美金，搞到現在很火。

對此，中信銀回應，今天稍早確實有聽說此事，但應是網路連線不穩定所致，但現在已經恢復正常。

中信銀網站今天一度掛點，有網友在批踢踢網站上爆料，中信銀網路一直連不上，justfocus23在批踢踢網站上怒罵，中國信託網站是不是整個掛掉了？從早上網路就一直連不進去，擔心是否中信網站被入侵？資料因此洩漏出去？加上客服又等很久，實在是很不愉快。

此文一出，底下網友紛紛回應，網友jefflin555說，自己可以進得去耶，只是會一直顯示「安全性警告」；還有網友howson說，剛剛去試，家裡固網連不上，行動網路可以連上，但自己本來想換美金，搞到現在有點火；還有網友狂酸「新年就出包，下一間是誰？」

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  • 中國信託商業銀行網站出包，時值春節金融業高峰期，民眾連不上網路銀行，罵聲一片。（圖擷自網路）

    中國信託商業銀行網站出包，時值春節金融業高峰期，民眾連不上網路銀行，罵聲一片。（圖擷自網路）

  • 連結到中國信託銀行官網，網頁會顯示「這個域名已經過期」。（圖擷自網路）

    連結到中國信託銀行官網，網頁會顯示「這個域名已經過期」。（圖擷自網路）

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