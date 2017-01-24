征戰世界棒球經典賽 HTC贊助台灣隊前進韓國
2017-01-24 21:03
HTC贊助中華隊前進韓國 爭取世界棒球經典賽前八強。（宏達電提供）
〔記者王憶紅／台北報導〕台灣隊即將於3月7、8、9日出征韓國，參加2017第4屆世界棒球經典賽預賽。宏達電HTC（2498）今日宣布，購買HTC Ultra的用戶，更是有機會抽到「2017世界經典棒球賽－HTC台灣隊加油團」，HTC送大家到韓國，一起為台灣隊加油。
宏達電HTC U Ultra 將在1月25日全台開賣。
宏達電表示，消費者於2017年1月1日到2月28日活動期間，至全台HTC專賣店、HTC網路商店、經銷門市、電信系統商門市，購買HTC 10、HTC 10 evo或HTC Desire 10 pro，憑該手機序號（IMEI及S/N）與手機外盒活動貼紙刮刮券序號，上網完成登錄，即可獲得棒球熱血加油組或HTC網路商店購物金新台幣2000元。
另外，購買HTC Ultra的用戶，有機會抽到「2017世界經典棒球賽－HTC台灣隊加油團」，HTC送大家到韓國，一起為台灣隊加油。
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