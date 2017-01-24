「操作失誤」違反洗錢防制法 彰銀遭罰180萬元
2017-01-24 18:54
〔即時新聞／綜合報導〕金管會今（24）日宣布，針對辦理存款開戶、洗錢防制作業專案檢查時，發現彰化銀行於2015年至2016年初，辦理大額通貨交易申報作業過程中，因資料未登錄及誤刪等現象，導致其未依法申報，違反洗錢防制法，故核處180萬元罰緩。
據《ETtoday》報導，針對彰化銀行違反洗錢防制法一議，銀行局主秘陳妍沂表示，彰銀未遵循「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定申報，未申報數不到10筆，因未登錄電腦資料庫及誤刪資料才導致未能依規定申報，另，繳納信用卡款項超過50萬元用戶，也必須依規申報，雖彰銀有登記10幾筆的客戶資料，卻也未向法務部調查局申報。
因彰銀違反洗錢防制法主要因素是「操作失誤」，因此除了對其祭出180萬元的罰鍰外，也一併要求彰銀改善申報制度及電腦系統，及加強行員的訓練。
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