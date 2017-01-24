台股雞年日均量 李瑞倉：至少要有800億元
2017-01-24 18:43
〔記者王孟倫／台北報導〕台股今日封關，大盤指數以9447點作收，創近一年半新高，全年上漲1384點；金管會主委李瑞倉表示，猴年的台股表現持穩，而美中不足是「量能不足」，希望雞年成交量日均量，至少可以回到新台幣800億元以上。
李瑞倉今天出席「金融科技創新實驗條例」座談會，對於台股封關，他表示，中午12點左右，台股成交量原本在733億元左右，但正式封關前，量能已衝到800多億，也就是為猴年封關交出好成績。
展望雞年台股表現，李瑞倉指出，台灣股票市場非常健全，也擁有殖利率高、本益比合理等優勢；上任兩個多月來，觀察台股近來指標，價格一直平穩且微幅上漲，這是一個健康的現象。
不過，李瑞倉也直言，遺憾的是，量能一直衝不上來，我們希望雞年台股日均量至少有800億元，因為這是讓券商可以營運下去的最低門檻，至於中長期，希望還是能回到過去台股上千億元的榮景。
李瑞倉說，金管會會持續努力，推動各項提振量能的措施，包括:「定期定額買個別股票與ETF」、「開放台股ETF得採現金申購買回」、「鬆綁銀行投資上櫃股票的投資限額」、「持續檢討活絡量能獎勵措施」等。
他強調，華人社會通常有習慣，農曆年後一切才開始，也許國內投資人先把能量累積下來，要等到過完年開春來衝刺，希望雞年會有好景象。
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