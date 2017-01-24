陳添枝：川普不要TPP，勢必重返WTO，我應在WTO多投注力氣。（記者陳梅英攝）

2017-01-24 18:24

〔記者陳梅英／台北報導〕川普甫上任就停止TPP談判，為此，國發會主委陳添枝表示，台灣應該把握機會爭取與美國簽署雙邊自由貿易協定，此外，美國在尋求遊戲規則制定上可能會重返WTO舞台，台灣應在服務貿易協定（TiSA）以及環境商品協定（EGA）等複邊領域與美國合作，爭取扮演一定角色，為我國貿易擴展尋找新的出路。

國發會主委陳添枝坦言，「（川普停止TPP談判）比預期快，讓大家蠻吃驚的」，原本外界只是認為川普不滿意歐巴馬在TPP談判內容，現在看起來是他根本對歐巴馬處理貿易方式不滿。

陳添枝說，台灣是貿易小國，無法制定遊戲規則只能跟著規則走尋找自己最大利益，面對此變局，有兩個面向，第一，在市場開放上，川普既然已經宣誓要走雙邊貿易，台灣應趕快把握機會，爭取跟美國簽署自由貿易協定（FTA）；第二，台灣應在多邊領域跟美國合作，倡導下一世代議題。

陳添枝說，過去許多國家跟美國在TPP談判上花費許多力氣，如今川普停止TPP，勢必在市場開放以及遊戲規則上有新的安排，其中在市場開放議題上，川普已經說未來就是雙邊進行，亦即雙邊的FTA，除了川普已表態要跟英國談雙邊FTA外，預期亞洲國家中，日本、越南以及馬來西亞也會是優先談判對象。

陳添枝指出，台灣出口到美國占比不到11%，還有很多空間可以成長，台灣不該一直糾結在美豬與美牛議題上，戰場可以多開一點，「我們談判籌碼不是沒有，而是要去找」，平常沒有注意到的也要找出來，比如農產品、服務貿易、智慧財產權等，都可以列進去，「不能人家談判前清單都給你，我們卻手上空空」。

另外，過去歐巴馬希望透過TPP制定遊戲規則，未來川普停止TPP之後，陳添枝認為，川普在新的貿易規則的制定可能會重返WTO舞台，其中，在WTO底下美國主導的服務貿易協定（TiSA）以及環境商品協定（EGA）兩大談判，台灣應該要多投注力氣，扮演一些角色，為我國貿易擴展找尋新的出路。