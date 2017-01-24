矽品去年稅後淨利99.3億元 年增13.4％
2017-01-24 16:26
〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠矽品（2325）今公佈財報，去年稅後淨利為99.3億元，年增13.4%，基本每股盈餘3.19元，較前年的2.81元為高。
矽品去年第四季合併營收為221.8億，創歷年來的單季新高；毛利率為23.6%，季增0.6個百分點、年減2.6個百分點，主要因產品組合差異及台幣升值影響；稅後淨利為28.3億元；基本每股盈餘0.91元；稀釋後每股盈餘為0.89元。
矽品去年全年合併營收為851.1億元，年增2.7%；毛利率為22.7%，年減少3.4個百分點，主要受產品組合差異及工費增加影響；稅後淨利為99.3億元，年增13.4%，受惠ECB評價利益 ；稅後淨利率為11.7%，年增1.1個百分點；基本每股盈餘為新台幣3.19元，稀釋後每股盈餘為2.68元。
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