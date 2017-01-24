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元大證去年獲利逾74億 每股稅後盈餘1.35元

2017-01-24  16:23

〔記者張慧雯／台北報導〕儘管去年台股交易量低迷，不少營業員大嘆收入減少，不過元大證董事長賀鳴珩指出，去年公司業代獎金算起來比2015年還多，比重約增加10%，他感嘆「台股市場還是有肉的，大家不要悲觀、不要一直觀望」。

元大證券去年稅後盈餘74.74億元、每股稅後盈餘（EPS）達1.35元，他分析，在去年股市成交量低迷之際，但元大證券轉型成功，不只重視「流量」（成交量），更重視「存量」（財富管理、結構型產品等），輔導營業員轉型，增加收入來源，轉型程度高的人、獎金立刻增加許多。

至於今年台股怎麼看？賀鳴珩認為「沒理由看壞」，台股去年漲幅達13%，但是市場氛圍都是「觀望」、只有外資一直進場，他呼籲，今年在稅制上有改變，且即時撮合制度也即將上路，他分析，若即時撮合制度上路，各產品都成熟的話將可有效增加成交量約20%，而投資人不需要一直觀望，不敢進場則永遠都沒有機會。

對於元大證券今年獲利，賀鳴珩說，海外業務都在迅速拓展中，目前已有一百多個據點，韓國子公司的規模與獲利都相當不錯，今年會加強泰國、印尼子公司，以去年來說，海外子公司獲利約佔兩成左右，期待透過這2-3年的整理，讓海外子公司獲利能力也上來，讓元大證券的ROE可以上看8-10%。

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  • 元大證去年獲利74.74億元，董事長賀鳴珩：台股市場是有肉的。（記者張慧雯攝）

    元大證去年獲利74.74億元，董事長賀鳴珩：台股市場是有肉的。（記者張慧雯攝）

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