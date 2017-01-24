連3升 新台幣收31.382元

2017-01-24 16:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以31.382元兌1美元作收，升值4.9分，匯價連3升並創逾3個半月新高，台北外匯經紀公司成交量為8.3億美元。

外匯交易員表示，台股今天猴年封關，外資繼昨日大買逾百億元後，今日再買超123億元，熱錢抱股過年，成為新台幣近期表現強勢的主因；距離匯市封關還有2個交易日，後續走勢預料主要亞洲貨幣連動機率高。

新台幣今以31.370元開出，最高31.306元、最低31.450元，終場收31.382元。