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家族古厝原望辜成允接班...辜寬敏：我很傷心

2017-01-24  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕鹿港辜家第二代、前總統府資政辜寬敏，今天回到家鄉發紅包，給鹿港1150戶低收入戶每戶5000元，共捐575萬元，而談到因為失足意外過世的侄子辜成允，他表示自己很傷心，因為現為鹿港民俗文物館的家族古厝，原本就是寄望由辜成允來接手。

綜合媒體報導，辜寬敏針對辜成允逝世表示，「意外，非常意外，我是辜家第二代最後的一個，期待第三代由他（辜成允）來接（老宅），發生這個意外，所以我是很傷心。」

辜寬敏指出，由於辜成允發生意外，古厝只能寄望他的長子、人在日本任職野村總合研究所主席研究員的辜朝明來接，不然就是小兒子辜為民來接。辜寬敏還指出，辜成允的死訊，目前家族人員都還沒告訴91歲的辜嚴倬雲，因為她兩度白髮人送黑髮人，何時向她告知，是家族中沉重的問題。

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  • 鹿港辜家第二代辜寬敏對姪子辜成允意外身亡表答不捨。（資料照，記者廖振輝攝）

    鹿港辜家第二代辜寬敏對姪子辜成允意外身亡表答不捨。（資料照，記者廖振輝攝）

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