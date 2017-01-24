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三大法人買超115億 外資買超123億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣115.59億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-24  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣115.59億元。

外資今天買超123.14億元，投信買超2.35億元，自營商賣超9.90億元。三大法人合計買超115.59億元。

台股今天漲23.90點，收在9447.95點，成交值新台幣849.25億元。

106年01月24日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 842,319,730 1,200,313,093 -357,993,363
自營商（避險） 1,819,637,063 2,451,520,936 -631,883,873
投信 1,008,836,954 773,467,229 235,369,725
外資及陸資 36,373,030,766 24,058,579,133 12,314,451,633
合計 40,043,824,513 28,483,880,391 11,559,944,122

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