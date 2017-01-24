弔唁辜成允 林伯豐、嚴凱泰表震驚、難過

2017-01-24 14:26

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥董事長辜成允驟逝世，台玻董事長林伯豐今日前往靈堂弔唁後表示，他從小就認識辜成允，辜成允的智慧及經營企業的能力和努力都超越他很多，在環保的努力更是周全，21日同一場喜宴和辜成允坐隔壁桌，喜宴結束後倆人還互相致意，當時辜成允並無醉意、說話也很清楚 ，沒想到會發生這種意外。

裕隆集團董事長嚴凱泰今天前往弔唁後也說，「在企業界他算是我的大哥，他很照顧我們，「這次他的離去如此突然，真的很震驚，非常難過。」