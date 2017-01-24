興航以每股0.69元下市 自此在台股消失

今日是興航（6702）最後一天交易，今日以終場平盤坐收的0.69元，走入歷史。（資料照，記者姚介修攝）

2017-01-24 14:09

〔記者王憶紅／台北報導〕今日是猴年台股封關，也是股東會決議公司解散的興航（6702）最後一天交易，今日以終場平盤坐收的0.69元，走入歷史。

興航在民國40年成立，100年11月1日上市櫃交易，去年11月由董事長林明昇因資金壓力，宣布公司解散，並在今年1月11日股東臨時會通過下，公司正式走入歷史，股票也在今日正式下市。

與林明昇同年（1973年）出生的樂視總裁賈躍亭，也同樣在去年11月對外宣布公司資金困難，不過，今年1月16日，樂視則取得了近160億元人民幣的資金挹注，而林明昇在無來自家族，以及外界的資金奧援下，走過66年的興航，正式走入歷史。