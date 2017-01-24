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辜成允驟逝 馬英九、吳敦義、蕭萬長弔唁

2017-01-24  13:52

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥集團董事長辜成允意外驟逝，今天中午開放各界弔言，前總統馬英九、前副總統吳敦義和蕭萬長今天皆前往靈堂弔唁。

馬英九與夫人周美青下午1點多前往台北市中山北路台泥大樓所設的靈堂弔唁辜成允，隨後在辜成允夫人侯天儀與妹婿張安平陪同下步出大樓，神情哀傷，不發一語。

吳敦義弔唁辜成允後表示，上週六才參加同一場婚宴，想不到現在卻天人永隔，並透露婚宴當天回家聽到辜成允下樓梯摔倒的消息，趕緊請太太蔡令怡打電話給馬偕醫院施院長協助搶救，辜成允還是離開人世，非常不捨。

蕭萬長也在夫人朱俶賢陪同下，弔唁辜成允，他說，辜成允是個非常受人尊敬，又很有成就的企業家，突然去世，對國家是大的損失，他也相信台泥新董座張安平可以帶領台泥集團繼續發展下去。

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  • 各界弔唁台泥董事長辜成允，各界送花籃致哀，前總統馬英九夫婦也前往靈堂弔唁。（記者方賓照攝）

    各界弔唁台泥董事長辜成允，各界送花籃致哀，前總統馬英九夫婦也前往靈堂弔唁。（記者方賓照攝）

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