猴年封關收盤大漲23.9點 創半年多來新高點

台股今（24）日猴年封關，收盤上漲23.9點、以9447.95點作收，成交值為849.25億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-24 13:45

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（24）日猴年封關，指數連續2個交易日出現強勢表現，盤中再創2015年6月27日以來新高9455點，權值股如台積電（2330）、大立光（3008）、中華電（2412）、富邦金（2881）等小漲撐盤，而中小型股活躍、被動元件類股驚驚漲，收盤上漲23.9點、以9447.95點作收，成交值為849.25億元；而法人幾乎都看好雞年台股上漲力道，建議可逢低布局。

市場人士表示，從技術面觀察大盤日K連3紅，續創波段新高，5日及10日均線已走升至9360點之上，季線正式翻揚，短中長期均線呈多頭排列，短多出現買進訊號，9周KD值持續向上，延續中多行情，在政策面作多下，若能量價配合，農曆雞年開紅盤日，將可望挑戰9500點大關。

而施羅德投信今日更公佈最新一季的「台股領先指標」（Power Model）最新數值57.74，為連續第三季上揚，且由於回升幅度相當大，施羅德樂活中小基金經理人陳同力樂觀認為，如農曆春節後景氣續揚，台股有機會往上攻堅，也預期年後資金回籠，具獲利基本面與創新題材的中小型個股將具爆發力，建議投資人應先行布局、掌握先機。

未來資產投信則表示，美國總統就職演說，沒有意外的川普不斷地提倡美國優先政策，以恢復美國往日的榮景為主軸，增加美國的就業、要求企業回美國生產、設廠，刺激美國經濟成長，帶動上週五美股收紅，逼近20,000點大關，就目前氣氛上國際股市穩定，不會讓台股帶來系統性風險，由於電子傳產輪流接棒，加上熱錢持續，雖然年前量能較難引發出來，但指數穩定盤堅，短線以偏多持續看待台股。