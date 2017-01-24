弔唁辜成允 蕭萬長：不捨與悲痛
2017-01-24 13:55
台泥集團董事長辜成允昨逝世，位於台泥大樓的靈堂，已佈置妥當，今日開放各界弔唁。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台泥集團董事長辜成允昨逝世，位於台泥大樓的靈堂，已佈置妥當，今日開放各界弔唁。前副總統蕭萬長上午前往致意，表示辜成允驟逝，感到不捨與悲痛，至於台泥集團，好在有張安平，可以在辜成允打下的基礎上，繼續發展下去。
《蘋果日報》報導，今日上午蕭萬長偕同夫人朱俶賢，至台泥大樓弔唁辜成允，蕭萬長說，辜成允是受人敬重、成就非凡的企業家，他的離開，對國家來說是巨大損失，「對他的好朋友來說，我們更是不捨、悲痛」。
針對台泥集團現階段的發展，蕭萬長樂觀表示，辜成允妹婿、昨已接任董事長的張安平，過去就有經營水泥產業的經驗，相信他可以帶領公司，繼續在辜成允打下的基礎上，繼續發展下去。
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