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晶華酒店害死辜成允？ 柯文哲：不見得

2017-01-24  12:47

〔記者張凱翔／台北報導〕台泥董事長辜成允日前到晶華酒店參加婚宴，離開時卻不慎從3樓樓梯跌落摔到2樓半的平台，造成腦部重創送醫宣告不治，外界質疑，晶華酒店樓梯沒有扶手藏有潛在危機？對此台北市長柯文哲表示，事發原因還要再請專家釐清。

辜允成當時跌倒的地點在晶華酒店3樓往2樓的大廳樓梯，台北上海雙城論壇、居住正義論壇之前也都在該地舉辦，媒體問柯文哲是否曾注意晶華酒店安全設施不足？柯文哲說，「其實樓梯旁是有扶手設在旁邊」，認為長久以來只發生一起案例，不見得扶手是意外主因。

至於辜允成死因為何，柯說要專家看過病例才知道，到底是中風、心肌梗塞還是跌倒，沒有解剖很難知道，他表示「死因要專家看過病例才知道」，自己不方便代為回答。

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  • 晶華酒店害死辜成允？柯文哲：不見得。（記者方賓照攝）

    晶華酒店害死辜成允？柯文哲：不見得。（記者方賓照攝）

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