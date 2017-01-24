辜成允驟逝 靈堂開放弔唁至2月10日

各界弔唁台泥董事長辜成允，各界送花籃致哀。（記者芳斌照攝）

2017-01-24 12:40

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥集團董事長辜成允驚傳意外驟逝，台泥集團今日已布置好靈堂，並開放各界弔唁至2月10日。

台泥集團表示，辜成允靈堂設於台北市中山北路台泥大樓3樓士敏廳，目前已正式對外開放，並由辜公亮文教基金會負責接待引導事宜。