| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 財經

LGD去年第四季獲利暴增 友達、群創打了強心針

2017-01-24  12:17

〔記者陳梅英／台北報導〕韓國面板廠樂金顯示器（LGD）上午發佈去年財報，受惠於面板價格上揚以及產品組合改善，LGD去年第四季營業利益暴增至9040億韓元，季成長180％、年成長1392％、創下19季以來新高，展望今年第一季，LGD表示，首季出貨將下滑，但因大尺寸產品持續出貨，面板價格將呈現走揚情況。

LGD上季獲利大幅增長，也為台灣面板廠友達（2409）、群創（3481）打下一劑強心針，群創此次搶先友達，農曆年後的2月10日將舉行線上法人說明會，友達隨後於14日發佈財報並舉行法人說明會，市場預期友達、群創去年第四季獲利將大幅成長，其中，友達將是連續四季獲利，群創很有可能扭轉上半年虧損情況，轉虧為盈。

根據LGD發佈的財報，LGD第四季營收7.94兆韓元，年增5.9％，淨利為8250億韓元，2015年同期為淨損135億韓元。營業利益暴增至9040億韓元，遠優於2015年同期的獲利606億韓元及市場預期的8450億韓元。

LGD第四季電視面板占營收比重38％、手機行動裝置31％，平板及NB占17％、桌上型顯示器14％。

展望今年第一季，LGD表示，面板出貨將呈現5％下滑，但平均面板單價可望持續上揚，LGD將持續擴大在OLED大尺寸產品競爭力，同時LGD的6代OLED產線也預計在今年量產，將主攻中小尺寸產品。

廣告
  • LGD去年第四季獲利暴增，為友達、群創打下一劑強心針（記者陳梅英攝）

    LGD去年第四季獲利暴增，為友達、群創打下一劑強心針（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LGD 友達 群創 面板
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：LGD去年第四季獲利暴增 友達、群創打了強心針


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.