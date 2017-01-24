LGD去年第四季獲利暴增 友達、群創打了強心針

2017-01-24 12:17

〔記者陳梅英／台北報導〕韓國面板廠樂金顯示器（LGD）上午發佈去年財報，受惠於面板價格上揚以及產品組合改善，LGD去年第四季營業利益暴增至9040億韓元，季成長180％、年成長1392％、創下19季以來新高，展望今年第一季，LGD表示，首季出貨將下滑，但因大尺寸產品持續出貨，面板價格將呈現走揚情況。

LGD上季獲利大幅增長，也為台灣面板廠友達（2409）、群創（3481）打下一劑強心針，群創此次搶先友達，農曆年後的2月10日將舉行線上法人說明會，友達隨後於14日發佈財報並舉行法人說明會，市場預期友達、群創去年第四季獲利將大幅成長，其中，友達將是連續四季獲利，群創很有可能扭轉上半年虧損情況，轉虧為盈。

根據LGD發佈的財報，LGD第四季營收7.94兆韓元，年增5.9％，淨利為8250億韓元，2015年同期為淨損135億韓元。營業利益暴增至9040億韓元，遠優於2015年同期的獲利606億韓元及市場預期的8450億韓元。

LGD第四季電視面板占營收比重38％、手機行動裝置31％，平板及NB占17％、桌上型顯示器14％。

展望今年第一季，LGD表示，面板出貨將呈現5％下滑，但平均面板單價可望持續上揚，LGD將持續擴大在OLED大尺寸產品競爭力，同時LGD的6代OLED產線也預計在今年量產，將主攻中小尺寸產品。