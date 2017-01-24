煞不住！新台幣早盤 一度續飆逾1角

2017-01-24 12:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率近3個交易日，猶如搭上升值特快車，早盤皆有超過1角的升幅，表現相當強勢，而今天適逢台股封關日，儘管即將進入農曆春節長假，但熱錢依舊持續湧入。

新台幣中午暫以31.349元兌1美元作收，升值略降至8.2分，台北外匯經紀公司成交量為5.47億美元。

外匯交易員表示，看好台股後市，外資打算抱股過年的心意非常明顯，並持續把資金匯入，成為新台幣續揚的主因，而先前大舉買匯的進口商，操作也轉趨保守，認為匯價還有進一步升值的空間。