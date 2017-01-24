煞不住！新台幣早盤 一度續飆逾1角
2017-01-24 12:06
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率近3個交易日，猶如搭上升值特快車，早盤皆有超過1角的升幅，表現相當強勢，而今天適逢台股封關日，儘管即將進入農曆春節長假，但熱錢依舊持續湧入。
新台幣中午暫以31.349元兌1美元作收，升值略降至8.2分，台北外匯經紀公司成交量為5.47億美元。
外匯交易員表示，看好台股後市，外資打算抱股過年的心意非常明顯，並持續把資金匯入，成為新台幣續揚的主因，而先前大舉買匯的進口商，操作也轉趨保守，認為匯價還有進一步升值的空間。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 澳網》搶十大戰氣力放盡 詹詠然混雙無緣晉8強
- 〈戀愛怪談系列〉書寫愛情的綠墨水
- 國是會議後最新民調》6成4民眾支持今年完成年金改革
- 屁孩逃警車追緝 警局前逆向撞車被逮
- 川普、歐巴馬同台 完美詮釋「上班、放假兩樣情」
- 辜成允驟逝 妹婿張安平接掌台泥集團
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛
- 林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福
- 彰市身障停車格 研擬前2小時免費
- 老翁天冷路倒 正妹女警如何一眼判定從醫院溜出？
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援
- 助學金還差百萬 南家扶義賣募款
- 天皇退位條款 擬限當今天皇
- 高麗菜特賣 1小時賣光15噸
- 樂陞案》許金龍等10人起訴 許被求刑30年
- 「勸善書」暗藏槍、毒…販毒集團4嫌落網
- 被酸當教授爽領6萬 李亞萍：隨便接個廟會都不只6萬
- 炒股坑散戶 和旺前老董二審重判10年半加沒收1億
- 群組外洩因禍得福！管媽秒原諒羅致政「仍是家人」
- 澳網》8強戰小威 孔塔首遇偶像
- 所屬企業收外國政府資金 前白宮律師控川普違憲
- 社福團體分送愛心年菜 獨老心暖暖
- 開放泰國免簽 外交部：顯著提昇觀光效益
- 中職》胡金龍陪家扶中心小朋友吃飯 新約確定拖過年
- 金酸莓獎入圍公布！《蝙蝠俠對超人》8提名
- 稀勢之里奪冠 將成暌違19年日本人橫綱
- 台聯邀請 熱比婭允訪台
- 威力彩頭獎連22摃
- 竹北後湖派出所長期扶弱 企業、個人響應捐助
- 女友肚子凸凸der 陳冠希要當爸爸了？
- 沒拍婚紗照就結婚 Rain金泰希蜜月回國馬上補拍
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 春節天氣懶人包在這！讓你秒懂各地天氣
- NBA》2017年只贏1場 籃網主帥向球迷道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：煞不住！新台幣早盤 一度續飆逾1角
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分