「帝寶」第二戶法拍 二拍打8折每坪底價235萬
仁愛路帝寶外觀。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐義平／台北報導〕第二戶「帝寶」法拍戶二拍時間確定，預計2月15日執行，而且底價打8折，為2億6480萬元，拆算每坪約235.67萬元，房產業者預期會有人出手競標。
相隔6年，曾登上最貴豪宅寶座的「帝寶」，竟出現第二戶法拍戶，根據司法院公告，法拍戶為E棟13樓，法拍底價3.31億元，拆算每坪底價將近300萬元，創豪宅法拍每坪底價新高紀錄，不過，18日一拍時，因底價太高，導致看得人多，卻無人出手投標而流標坐收。
相隔一週，司法院法拍屋公告，立即公告該戶二拍時間，預計為2月15日，底價則是打八折，為2億6480萬元，拆算每坪底價約235.67萬元，相較該豪宅揭露實價，每坪270~280萬元，有著價格誘因，甚至對照該豪宅最高實價，每坪約298.2萬元，有著2成的價格落差。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據內政部實價網，2013年房市景氣好時，該豪宅曾有每坪298.2萬元的實價揭露紀錄，因此，一拍底價逼近每坪300萬元，並不令人意外，不過，二拍時，底價打8折，每坪約235萬元，已具有價格誘因。
對照地籍資料債務人是竟是韓國海力士（Hynix）台灣代理商統佳科技，法拍原因是給付票款強制執行。據悉，6年前，統佳科技董座陳慶圖向前一手楊姓屋主，以每坪超過200萬元風光成為「最貴豪宅」住戶的其中一員，單價更創當時的新高，不過，因當時實價登錄政策尚未上路，並無法得知真正的成交價格，但對照當初傳出以創新高單價的風光場景，6年後竟遭到法拍，令人不勝唏噓。
該豪宅在今年9月時信託給莊姓自然人，信託人為統佳科技、法定代理人為陳慶圖，房仲業者猜測此舉是為了保全資產，試圖避免被法拍。根據法拍筆錄，該豪宅目前有租約，因此不點交，租期2015年6月1日至2018年5月31日，租約為期3年，第一年每月租金26萬元、第二年每月租金27萬元、第三年每月租金28年，推估3年租金將近千萬元，約972萬元。
寬頻房訊表示，「帝寶」向來是市場上的指標性豪宅，目前為止僅有兩次法拍紀錄。第一次是2010年12月時，當時C棟5樓其中一戶遭到法拍，當時法拍底價2億3590萬元，拆算每坪底價約168萬元，最終由房市投資客劉媽媽以每坪破200萬元拍走，當時不僅創國內法拍史最高價，也寫下台灣豪宅每坪200萬元的歷史價格。
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標題：「帝寶」第二戶法拍 二拍打8折每坪底價235萬
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