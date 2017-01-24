辜成允跌倒驟逝 醫師研判：完全沒有痛苦

2017-01-24 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允跌倒驟逝，讓各界紛紛表示惋惜，不過有腦神經外科權威醫師向媒體透露，辜成允送醫時，已經因為蜘蛛網膜下腔出血而陷入最深度昏迷，而蜘蛛網膜下腔出血的病人，就像是電器的插頭被瞬間拔掉一樣，離開人世完全沒有痛苦，「是一種超有福分離開人世的方式」。

根據《信傳媒》報導，辜成允21日晚在晶華酒店參加喜宴，不慎在下樓梯時從3樓滾落2樓半，到院時情況已經很不樂觀，症狀包括頭骨裂開、蜘蛛網膜下腔出血、嚴重顱內出血，所以一開始昏迷指數就是最深度的三，已經無法開刀。

一位腦神經外科權威透露，辜成允的蜘蛛網膜下腔出血，應該是動脈瘤破裂所導致，辜也有可能是因為動脈瘤突然破裂才跌倒，這幾天天氣變化劇烈，而氣溫的驟變確是誘發腦中風的關鍵因素。

台灣腦中風學會的資料顯示，蜘蛛網膜下腔出血，就是介於蜘蛛膜和軟腦膜間空腔的血管破裂，因而出血引起腦組織的破壞，這是特殊且嚴重的腦血管疾病，致死率是所有腦中風最高的，大約每1萬人才有1例，好發於45歲至65歲之間的人，通常無明顯的警訊而使人無法預防。