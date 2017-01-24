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元大證、元大人壽 春節不打烊

2017-01-24  09:58

〔記者張慧雯／台北報導〕農曆春節將至，元大證券與元大人壽均宣布，春節期間不打烊，繼續提供客戶服務，讓投資、保障都零時差。

元大證券表示，台股封關的春節期間，海外市場仍持續進行，元大證券提供24小時全球交易不打烊服務，陸港美等多國的All in One報價交易平台，搭配陣容堅強的業務、客服和結算團隊，讓投資人在歡喜迎接2017金雞年同時，也能輕鬆運用複委託業務零時差參與國外市場搶得先機。

元大人壽也指出，春節假期期間每日09：00～18：00，將由專人接聽免付費服務專線0800-088-008，其餘時間客戶可選擇語音留言，將由專人電話回覆；此外，元大人壽表示年關將近，保戶資金周轉需求較高，因此元大人壽特將春節期間（1/26～2/1）到期的生存金、滿期金，提前給付。選擇以開立支票方式給付者，將於1/20（五）前寄發；以匯款方式給付者，則統一於1/25（三）匯出，讓民眾可以有多一筆資金自行調度。

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  • 元大金控旗下元大證、元大人壽春節不打烊，讓客戶投資、保障零時差。（元大金提供）

    元大金控旗下元大證、元大人壽春節不打烊，讓客戶投資、保障零時差。（元大金提供）

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