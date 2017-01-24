1/24重要財經新聞一覽
台泥辜家家族表
自由時報財經︰辜成允的意外人生…
出身台灣五大家族鹿港辜家第三代，台泥董事長辜成允曾說，「以前的我，總怕會對不起我的姓氏」；四年前，他花了十年時間帶領台泥翻轉，由負債三百多億元到大賺百億元，那時他說，「對於這個姓氏，已經無愧了。」
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蘋果日報財經︰力成：今年營收將再創新高
封測大廠力成（6239）與超豐（2441）昨舉行聯合法說會，力成董事長蔡篤恭、總經理洪嘉鍮、超豐總經理甯鑑超、超豐執行長謝永達等聯袂主持。力成去年獲利逐季走高，全年每股賺6.2元，改寫近6年新高，展望今年第1季將淡季不淡，春節期間工廠正常運作，全年營運成長將優於產業水準，至於超豐去年每股純益達3.94元，改寫近9年來高點，在頭份新廠加入營運下，今年全年成長可期。
工商時報財經︰股匯期3漲 猴塞雷
川普就職演說利空出盡，台股昨（23）日上演股匯期三漲行情，國際資金重返百億買超，敲進台積電、台塑四寶等權值股，狂拉指數上漲0.99％、收在9,424點，改寫1年7個月來收盤新高；新台幣也狂升值1.02角，匯價同步創3個半月新高。
中國時報財經︰台泥中興少主 辜成允驟逝
台泥集團董事長辜成允上周六晚參加喜宴摔倒重創腦部，昨（23）日清晨不幸過世、享年62歲。辜成允出身台灣五大家族鹿港辜家，父親是前海基會董事長辜振甫。辜成允在2003年接下集團經營重擔，以「鷹式管理」大膽西進，十餘年披荊斬棘，讓台泥年賺百億元。
經濟日報財經︰熱錢湧入 買超台股百億
台北股市封關前夕，外資大舉湧入，買超台股101.8億元，激勵新台幣匯率收盤勁升1.02角，收31.431元，連兩日升值並創三個半月新高；匯銀主管估計，昨日匯市總成交量11.12億美元，外資匯入就占了3億~4億美元，顯示這波熱錢有意來台「抱股過年」，新台幣匯率升勢可望一直延續至年後。
星島日報財經︰證監入稟DQ李河君 提漢能復牌兩條件
證監會調查漢能與漢能控股之間自2010年以來多宗非常重大關連交易事件，昨日有新進展，證監會指出，尋求取消漢能薄膜發電（566）前主席李河君，以及趙嵐、王同渤、徐征及王文靜4名現任獨立非執董的資格，但同時開出兩個讓漢能復牌的條件，令該公司復牌有望，而漢能自2015年7月停牌，至今停牌近1年半。
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