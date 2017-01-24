第四代提前接班？ 辜家長公子站上第一線
2017-01-24 07:47
台泥董事長辜成允昨驟逝。（資料照，記者楊雅民攝）
〔即時新聞／綜合報導〕辜成允驟逝震驚外界，也讓辜家第四代的接班議題浮上檯面。據媒體報導，辜成允兄長辜啟允的大公子辜公怡，已接下辜成允名下恆強投資的代表人職務。辜成允也曾希望長子辜公愷在國外磨練後，按照興趣與意願進入集團內發展。
《聯合報》報導，金融專業的辜公怡今年30多歲，曾任職知名外資機構摩根史丹利，去年進入台泥工作，並經內部儲備幹部培訓考核通過後，任職外銷部門。辜公愷現年也是30出頭，畢業於成大資工系，並在國外攻讀碩士後留在外地工作，辜成允也希望他進入集團內發展。
報導指出，台泥老臣表示辜家人培養接班人嚴謹，以辜成允為例，從業務管理系統規畫、企畫室主任、副總、總經理到董事長，歷練之路長達20多年。
《中國時報》報導，辜公怡去年參加台泥集團「MA計畫」，需在各部門磨練，至少要2年才能畢業，但可能會因意外加速程序。此外，辜成允遺留的台泥、中橡、信昌化法人代表董事席次，全由辜公怡擔任。
報導指出，至於辜成允的女兒，自輔大美術系畢業後，已從事設計工作，且台泥集團家族少有女性成員投入，預期短期內不會被要求參與台泥集團工作。
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