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川普上台情勢不明 歐股走低

2017-01-24  02:12

〔中央社〕美國總統川普一上任就抨擊全球貿易協定並承諾美國優先，但他計畫採取的作法並不確定，對市場造成影響，歐股走低。

倫敦FTSE 100指數下挫47.26點或0.66%，以7151.18點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌84.38點或0.73%，收在11545.75點。

巴黎CAC 40指數跌29.26點或0.60%，收4821.41點。

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