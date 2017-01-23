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花旗：川普將與中國形成「對抗」關係

2017-01-23  23:09

〔記者盧永山／台北報導〕花旗表示，川普政府將在貿易政策上與中國形成緊張的關係，並將對中國製造的產品祭出更多保護措施。

花旗在一份報告中指出：「有越來越多跡象顯示，川普政府正與中國朝向對抗的關係。」儘管花旗堅稱美中可避開貿易戰，卻預期2國的貿易摩擦將持續增加。

川普在競選期間將貿易關係列為重要議題，強調美國從北美自由貿易協定（NAFTA）到還在談判中的跨太平洋夥伴協定（TPP）沒有得到公平的待遇，並在就職演說多次提到「美國優先」，誓言將撤銷TPP。

花旗表示：「我們更可能看到美國積極鎖定中國，尤其是在美國對中國有龐大赤字的產業部門，或中國國有企業極具影響力的產業部門。」不過，中國也有回應美國的選項，包括向世貿組織（WTO）申訴，使用反傾銷手段，或可能禁止稀土（rare earth）等重要戰略商品出口。

川普提名的商務部長羅斯，上週三在聯邦參議院為他舉行的人事案聽證會上表示，中國是全球保護主義最濃厚的主要經濟體，誓言將在貿易上敦促中國公平競爭，尤其是中國生產過剩的鋼鐵業。

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  • 花旗表示，川普政府將在貿易政策上與中國形成緊張的關係，並將對中國製造的產品祭出更多保護措施。（法新社）

    花旗表示，川普政府將在貿易政策上與中國形成緊張的關係，並將對中國製造的產品祭出更多保護措施。（法新社）

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