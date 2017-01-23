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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出4注

2017-01-23  22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月23日）開獎的第106000007期威力彩，頭獎再次摃龜；第106000019期今彩539頭獎開出4注，分別由台北市中山區民生東路一段25之4號1樓的金財富彩券行、南投縣埔里鎮隆生路81-4號1樓的圓滾滾投注站、雲林縣北港鎮中山路138號的勝峰公益彩券行及基隆市信義區深溪路168號1樓的鋐鑫投注站開出。

第106000007期威力彩中獎號碼為：第1區「02、05、07、08、15、24。第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎15注獲得，每注可得15萬元；肆獎共89注獲得，每注可得2萬元；伍獎共416注獲得，每注可得4000元；陸獎共2956注獲得，每注可得800元；柒獎共5080注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬5929注獲得，每注可得200元；玖獎共3萬5934注獲得，每注可得100元；普獎共5萬6316注獲得，每注可得100元。

第106000019期今彩539中獎號碼為「04、13、26、30、37」，頭獎共4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共207注獲得，每注可得2萬元；參獎共6505注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3087注獲得，每注可得50元。

第106000007期38樂合彩中獎號碼為「02、05、07、08、15、24」，五合共1注獲得，每注可得115萬元；四合共13注獲得，每注可得6萬7500元；三合共190注中獎，每注可得5750元；二合共2410注中獎，每注可得750元。

第106000019期39樂合彩中獎號碼為「04、13、26、30、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共127注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4025注中獎，每注可得1125元。

第106000019期3星彩中獎號碼為「912」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第10600001x期4星彩中獎號碼為「4707」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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