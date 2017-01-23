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更換股務代理 彰銀：與董事選舉無涉

2017-01-23  21:37

〔記者盧冠誠／台北報導〕彰銀（2801）今天表示，日前因元大證券表明擬終止股務代理契約，而為使服務全體股東的股務作業得以順利運作，經理部門依辦理股務作業經驗、市場信賴度及股務代理費用等項目進行專業評估，擬由兆豐證券為股務代理機構。

彰銀強調，彰銀尚未公告106年度股東常會的召開時間，現更無進行辦理股東常會召開相關情事，現在更換股務代理機構與董事選舉無涉，本案純屬私法契約終止及簽署事宜。

彰銀指出，更換股務代理機構完全不涉及董事迴避事宜，蓋依公司法第206條及司法院解釋，財政部或財政部指派的代表人皆不會因股務代理機構變更為兆豐證券，而特別取得權利或免負義務，因此財政部的代表人於本案議決時，毋須迴避，亦無台新金（2887）所謂負擔連帶責任問題。

彰銀表示，提供全體股東最優質的服務，始終是彰銀最為關注並努力的目標，本案經董事會6票同意、2票反對合法議決。

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  • 對於更換股務代理，彰銀表示，與董事選舉無涉。圖為彰化銀行總行。（資料照，記者盧冠誠攝）

    對於更換股務代理，彰銀表示，與董事選舉無涉。圖為彰化銀行總行。（資料照，記者盧冠誠攝）

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相關關鍵字： 元大證券 兆豐證券 彰化銀行 彰銀 股務代理
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