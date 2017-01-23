威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-23 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1月23日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、05、07、08、15、24。第二區：07。

38樂合彩：02、05、07、08、15、24。

今彩539：04、13、26、30、37。

39樂合彩：04、13、26、30、37。

3星彩：912。

4星彩：4707。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。