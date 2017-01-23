中信銀劉奕成：今年電子支付市場可望增3％

2017-01-23 20:44

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託與LINE Pay合作推出聯名卡，因有韓星加持，推出短短不到一個月，發卡張數已直逼10萬張，由於LINE已是國人最習慣的通訊軟體，中國信託執行長劉奕成預估，今年台灣的電子支付比例，可望增加3個百分點，達到28%至29%。

中國信託上月底正式推出LINE Pay聯名卡，立即引爆申辦熱潮，中國信託銀行總經理陳佳文昨日指出，目前每日進件量均高達5千件，已發出的卡量加計信用卡與Debit卡，已近8萬張，近日即將突破10萬門檻，算是在近年來沒有「轉卡」因素下，靠持卡人自發性申辦，最熱門的卡片之一。

中國信託信用金融執行長劉奕成分析，LINE Pay本身已是一個生態系，是台灣下一步的重要經濟模式，今年許多持卡人的年貨、年菜都在手機上訂，在便利商店也可使用，未來在夜市、連鎖咖啡、大型泡沫紅茶店都可使用，因為民眾對LINE的熟悉，在便利商店等通路，使用LINE Pay的比率，已高於其他行動支付工具。

劉奕成預估，以目前25%至26%的電子支付比率，未來國內的信用卡市場，會因為行動支付可用的地點增加，帶動使用量提升，預估今年台灣信用卡市場，在電子支付的比例可以衝到28%至29%，增加約2至3個百分點，預估2020年前，可衝至4成的比率。