效法京都cool share 新北節電全國冠軍
新北市以創新節能活動，連兩年蟬聯能源局縣市節電比賽冠軍。（記者黃佩君攝）
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部能源局今揭曉去年度「夏月‧節電中」縣市競賽排名，新北市蟬聯直轄市組節電績優第一名，榮獲最高獎勵金1000萬元，更以效法京都「cool share」模式，以夏季白天商場折扣，鼓勵民眾到商場兼節約尖峰住宅用電，相當創新。
新北市政府經發局長施威全表示，本次「夏月‧節電中」縣市競賽，新北市以「多元化參與性」、「擴散及持續性」、「節電創新性」為原則，跨局處合作，訂定出「抑低夏月尖峰」、「智慧與科技」、「參與式計畫」、「多元動員」、「城市治理制度」五大主軸共35項節電行動計畫，範圍涵蓋個人、家庭、鄰里、社團、學校、機關、商家等各類族群，藉由縝密計畫和確實執行的過程，期盼將節電理念擴散至所有市民心中，總計號召至少20萬市民一同參與節電行動計畫。
經發局表示，節電行動計畫在最初規劃階段，即從「創新性」角度出發，讓每個計畫皆能具有令民眾眼睛為之一亮的特色。除延續前年度在住宅部門的多項創新政策外，去年為有效抑低夏月尖峰用電，新北市特別於夏日推出全國首創「節電一夏運動」，效法日本京都市政府所推行的「COOL SHARE」節電運動，號召各大商場提供優惠，提倡夏季白天為主要節約時段，鼓勵民眾集中至商場內消暑，又可同時享有店家折扣等消費優惠。
此外，新北市亦藉由前年在社區節電參與式預算的成功經驗，去年度將參與式精神擴大至服務業範圍，舉辦服務業公會及連鎖業者節電參與式預算競賽，共有21組團隊提案競賽，透過專家討論，選出4家服務業公會及5家連鎖業者進入討論審議後，分別提出「因業制宜」的節電方案。綜合評比後，分別由加油站公會所提出的「省電有面子、節電加油讚」及美科實業的「綠色奇蹟到你家」提案，勇奪商業公會組及連鎖服務業組冠軍。
經發局表示，新北市目前正著手規劃長遠且完整的能源願景藍圖及擬定「能源轉型自治條例草案」，在目前的基礎上與市民共同持續攜手努力。
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