永達保經：中國保經產業存在7大問題

2017-01-23 20:28

〔記者李靚慧／台北報導〕轉投資中國永達理保經且持股達24.9%的永達保險經紀人公司董事長吳文永今日指出，中國保經產業存在人員素質不佳、行業自律不足、內控缺失、人才難覓難留等7大問題，台灣的保經業者以專業團隊耕耘中國市場，的確極具競爭力。

永達保經成立於2001年，主打退休理財保險，實收資本額9.82億元，2016年新契約保費收入39億元、累積有效契約保費330億元，營業收入27.81億元，2016年百萬圓桌（MDRT）會員人數完成324位，主管人數共1494人，13個月保單繼續率達96.89%。

吳文永指出，耕耘中國市場多年，觀察到中國保險經紀人市場存在7大問題，包括保險經紀人素質不佳、行業自律不足、許多公司存有內控機制缺失、人才難覓也難留、欠缺專業技術及管理，且多數公司經營效率不佳。

不過，中國保險市場也存在著不少的機會，包括投保率低、景氣不佳、保險業對於業務員的培訓能力低落，導致保險業務員生產力低、定著率低，這些正好都是台灣業者的強項。

移植台灣經驗，吳文永表示，中國永達理保經以增額終身壽險為主打商品，2016年中國新契約保費收入達人民幣8.2億元，13個月繼續率達95%，13個月人員定著率82%，2017年將增設湖北武漢、湖南長沙分公司，使分公司增至15家，營業據點則將由32個增至40個。