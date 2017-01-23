彰銀更換股務代理 台新金：政府誠信何在？

2017-01-23 20:33

〔記者王孟倫／台北報導〕彰化銀行今日公告更換股務代理，由元大證券改為兆豐證券，台新金發表聲明，抨擊財政部之公股代表違反利益迴避原則，視金融法規爲無物，把股務代理機構作為爭奪經營權之工具；此舉更違反行政院日前宣示「公權力不介入彰銀經營權」之立場，籲請彰銀切勿執行違法之決議。

彰銀經營權之爭，越演越烈，財政部公股代表於今日彰銀董事會決議通過，將股務代理機構由元大證券更換為兆豐證券，此舉，引發台新金強烈不滿。

對此，台新金財務長林維俊表示，股務代理機構執掌股務管理及股東服務，擁有股東個人資料，因此，必嚴格遵循「股務中立」原則；不料，財政部公股代表之董事罔顧彰銀及全體股東權益，意圖規避股務代理機構應予中立之法令規定，同意元大證券函請彰銀協議終止股務代理合約。

林維俊指出，台新金控身為彰銀第一大股東，對此決議表示反對，並就財政部操控下之彰銀董事會決議内容，深表遺憾及憤怒。

此舉預期為使元大證券得於今年6月彰銀股東常會，再次為財政部或公股行庫辦理股東會出席委託書徵求事務，企圖繼續爭取彰銀經營權，顯已公然違反政府宣示「公權力不介入彰銀經營權」之立場。

台新金強調，若意圖規避法令而更換股務代理機構之作法得被容許，「股務中立」精神形同虛無，金融秩序何以維持？群起效尤，恐係另一波災難。

「這叫做公權力不介入彰銀經營權之爭嗎？」林維俊說，如果，財政部公股小組尚可透過彰銀董事會，更換股務代理機構而實際介入，不禁要問：政府誠信何在？

林維俊指出，現在突然更換股務代理機構，不符常理也不符公司治理，盼財政部公股小組能懸崖勒馬，信守政府承諾，遵守「公權力不介入彰銀經營權之爭」之揭示，讓人民可以再次相信政府。