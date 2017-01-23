聯電去年每股盈餘0.68元 今年第一季估下滑
2017-01-23 19:30
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電去年第四季稅後淨利為25.48億元，季減14.4%、年減19.4%，每股盈餘0.21元，全年稅後淨利83.16億元、年減38.2%，每股盈餘0.68元，較前年的1.08元下滑。
聯電今舉行線上法說會，執行長顏博文表示，去年第四季晶圓專工營收達382.2億元，整體產能利用率增加到94%，季出貨量為約當8吋晶圓166萬片，營業利益率6.3%，28與40奈米產能利用率維持90%以上的水位，加上8吋的消費性電子與通訊市場需求上升，帶動8吋廠產能利用率接近滿載。
展望今年第一季，顏博文表示：「受到年初季節性影響，我們預估第一季晶圓專工營收將較前一季衰退。2017年是我們邁向持續成長的重要的一年，除了在28奈米製程的基礎上開發更多元化的邏輯與特殊技術，我們將提升中國廈門晶圓廠出貨量，以滿足客戶不斷成長的需求，進而增加聯電的市場佔有率，強化我們在晶圓專工服務的競爭優勢。相信這些努力將會使公司取得下一波成長的契機。」
聯電在14奈米先進製程方面，經過與客戶密集的工程合作，近期良率也達到客戶要求，預計今年第一季開始出貨，進入該公司提供14奈米解決方案的新里程碑。
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