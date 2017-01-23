力成去年獲利年增2成 每股盈餘6.2元
2017-01-23 19:23
〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體行情好轉，供需吃緊與價格上漲，記憶體封測大廠力成（6239）去年繳出傲視封測同業的營運佳績，法說會公布去年合併營收為483.43億元，年增13.69%，創歷史新高，毛利率21.6%、營業利益率15.8%，較前年的19.3%、13.3%為佳，稅後淨利為48.35億元，年增20.4%，每股盈餘6.2元，較前年的5.2元增加1元。
力成去年營運逐季成長，第四季合併營收136.5億元，季增7%、年增12.88%，創單季歷史新高；毛利率22.7%，季增0.2個百分點、年增1.5個百分點；營業利益率16.4%，季減0.5個百分點、年增1.6個百分點；稅後淨利14.37億元，季增8.2%、年增17.6%，每股盈餘1.84元，優於第三季的1.7元與前年同期的1.58元，創單季獲利新高。
力成去年以封裝占營收比重達76%居最高，並年增18.5%，測試占24%，僅年增0.4%；就產品別，快閃記憶體（FLASH）占營收比38%居首、DRAM占34%居次、邏輯IC占比28%，但從成長幅度來看，DRAM營收年成長25.4%最高，邏輯IC營收成長10.9%居次，FLASH營收成長6.7%。
展望今年，力成總經理洪嘉諭表示，今年全球經濟好轉，估可延續到2019年，第一季雖有季節性與工作天數較少的影響，但庫存調整沒有像過去那麼嚴重，力成還是會有不錯的表現，預計會比去年同期成長。
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