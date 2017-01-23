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上火線！張安平接台泥集團三董座

台泥23日下午在台泥大樓召開董事會，台泥新任董事長兼總經理張安平出面接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

2017-01-23  16:40

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥董事長辜成允驟逝，台泥集團旗下台泥、中橡、信昌化下午召開臨時董事會，推舉辜成允妹婿，雲朗觀光執行長張安平接任三家公司董事長。

張安平表示，既然被董事會推選為董事長，未來會把大部份時間放在台泥，長期擔任該職務。

他並透露，辜成允的兒子辜公愷已經在集團的訓練計劃裡，恐提前進入台泥進行接班人訓練。

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  • 台泥新任董事長兼總經理張安平（右）在台泥集團資深副總黃健強（左）陪同下，出面接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

    台泥新任董事長兼總經理張安平（右）在台泥集團資深副總黃健強（左）陪同下，出面接受媒體訪問。（記者黃耀徵攝）

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