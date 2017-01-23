國巨出售磁性材料事業部給奇力新 貢獻EPS5.2元
〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今日以重大訊息方式宣布，旗下100%持股Ferroxcube （簡稱FXC）今（23）日出售給奇力新（2456），而國巨出售磁性材料事業部後，將貢獻國巨今年每股稅後盈餘（EPS）5.2元。
國巨表示，FXC為國巨的一個磁性材料事業部，專營磁性材料生產及銷售，FXC營收及獲利雖然佔公司整體比重不高，但近年來整頓有成，營運表現相當平穩，然而磁性材料銷售均需design-in，與電阻電容產品、市場及通路不同，非為長期規劃之核心業務，磁性粉材與奇力新電感產品較具上下游關聯性，因而擬將FXC磁性材料事業部售予奇力新。
因FXC磁性粉材與奇力新電感產品上下游關聯性強，有助新產品開發並跨入新領域，藉由本次整併進行資源整合，預期將有更為顯著綜效，且本公司以權益法認列奇力新21%利益，未來整合成功的效益，對國巨也有正面幫助。
國巨表示，此次交易對價為每股3431.09歐元（總價133,188仟歐元），價金按標的公司截至民國105年12月31日自結財務報表估算 （FXC Group Y2016 Net Income Euro 11,099 x 12，PE ratio：12X / PB ratio：2.5X），同時參酌其業務經營、每股盈餘分配、帳面淨值（每股1,357.62歐元）等各種因素，徵詢獨立專家（會計師）意見後定之，並經獨立專家出具合理性意見書在案，本次交易處分利益約為27億元，潛在貢獻每股獲利5.2元。
本次處分價款約新台幣45億，本益比約12倍，相較母公司或被動元件產業本益比僅8、9倍，價格尚屬合理。本次交易不僅可充實公司營運資金，更可支應未來擴張投資或併購所需資金，並有助改善各項財務指標及增進股東權益。
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標題：國巨出售磁性材料事業部給奇力新 貢獻EPS5.2元
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