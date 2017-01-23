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新台幣收31.431元 創3個半月新高

2017-01-23  16:18

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以31.431元兌1美元作收，勁升1.02角，匯價連2升並創3個半月新高，台北外匯經紀公司成交量為7.48億美元。

外匯交易員表示，趕在台股明天封關前夕，外資今天大幅買超逾百億元，並把資金匯入，帶動台灣金融市場上演股、匯雙漲行情，並成為新台幣續揚的重要因素。

新台幣今以31.470元開出，最高31.396元、最低31.485元，終場收31.431元。

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  • 新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以31.431元兌1美元作收，勁升1.02角，匯價連2升並創3個半月新高，台北外匯經紀公司成交量為7.48億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

    新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以31.431元兌1美元作收，勁升1.02角，匯價連2升並創3個半月新高，台北外匯經紀公司成交量為7.48億美元。（資料照，記者張嘉明攝）

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