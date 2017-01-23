晶華酒店降半旗 哀悼辜成允

台泥董事長辜成允23日清晨逝世，晶華酒店今早降半旗，以示哀悼。（記者王憶紅攝）

2017-01-23 16:00

〔記者甘芝萁、王憶紅／台北報導〕台泥董事長辜成允在晶華酒店意外跌傷送醫急救，晶華酒店尊重家屬，意外發生後一直都不願對外發言。不過，今早傳出辜成允不幸身亡，晶華酒店今天也降半旗表達哀悼。

晶華酒店協理蔡惠茹指出，目前尊重家屬，不方便出來對外發言，但早上收到內部通知，立即降半旗。