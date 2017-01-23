萊爾富除夕打烊2小時 顧客撲空送10元小紅包

2017-01-23 15:23

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富成立28年來，全台上千家門市，除夕夜當天晚上7點至9點將暫停對外營業，讓員工可以邀請家人一起在門市吃年夜飯。

萊爾富表示，該暫停營業的兩小時，總公司將免費送給門市價值3290元的「萊年好運」7道菜的套餐，讓員工在門市微波就可以享用。

暫停營業的2小時，若員工原本有排班則薪水照計；不知情欲上門消費而撲空的消費者，萊爾富將會發給小紅包，有10元的餘額券和300點的遊戲點數。