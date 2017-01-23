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裕隆執行長嚴凱泰新年賀卡 秀溫馨全家福

裕隆集團執行長嚴凱泰今年寄送給親朋好友的賀年卡特別溫馨，首度選用一家四口的全家福照片，祝福親朋好友「佳節愉快．閤家平安」。（記者楊雅民攝）

2017-01-23  14:57

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆集團執行長嚴凱泰今年寄送給親朋好友的賀年卡特別溫馨，首度選用一家四口的全家福照片，祝福親朋好友「佳節愉快．閤家平安」。

相較於以往的低調，嚴凱泰首度選用全家福照片製作新年賀卡，照片中，嚴凱泰一身輕鬆帥氣、女兒Michelle已亭亭玉立、太太陳莉蓮則抱著開心鼓掌的一歲多兒子John。

嚴凱泰上週參加苗栗三義尾牙時表示，裕隆汽車1977年開始規劃在三義設廠，今年邁入第40年，「我也算是元老了」。

這一路上，參與見證了SUNNY、331、飛羚、霹靂馬、CEFIRO，到LUXGEN這些車型在三義工廠生產下線，「我想在場沒有幾個人跟我有一樣的經歷了，每次來到這裡我都感覺非常溫暖」。

他並指出，去年，對裕隆、對他個人來說，都是波濤洶湧的一年，但這些都已經過去，也是看到太陽、撥雲見日的時刻了。

嚴凱泰並強調，對他來說，成功或失敗都只是一時的，重要的是，他前兩天聽了歐巴馬總統講了一句話，「你是否年輕，或有一顆年輕的心？」

勉勵員工企業的經營，本就有高低起伏，不要怕犯錯，要勇於迎接挑戰，努力創新，想盡辦法突破重圍，將低潮視為另一個翻轉的契機。

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