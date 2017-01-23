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大盤封關倒數 台股上漲92.59點

2017-01-23  14:43

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股封關倒數，今在資金行情與摩台拉高結算效應的帶動下，台積電等權值股走強，類股齊揚，加權指數收9424.05點，上漲92.59點、漲幅0.99%，回到9400大關，漲幅居亞股最高，成交值新台幣732.71億元。

川普就職美國總統演說強調美國優先，不僅帶動美股上週五上漲，台股逢摩台結算、新台幣升值等激勵，今開高走高，蘋果概念股更擺脫川普的「美國製造」疑慮，台積電、鴻海、台郡、臻鼎 - KY、華通等股價皆走高，台光電、玉晶光更挾業績利多拉漲停。股王大立光則反下跌。

各類股除了光電與玻璃陶瓷下跌之外，其他類股齊揚，水泥、紡織、造紙、塑膠、百貨、電子零組件、機電、油電燃氣等漲幅均超過1%，觀光類股漲幅達1.89%居最高。

尾牙旺季，過年吃喝玩樂假期與送禮旺季到，激勵觀光類股大漲，美食 - KY衝高達264元、漲幅逾7%，帶領瓦城、寒舍等股價上揚。

記憶體淡季不淡，受惠供給不足與需求上揚，帶動價格續漲，低價股華邦電獲法人青睞，近期頻買超，激勵今股價收12.85元漲停；創見、品安、威剛等記憶體模組也走紅；記憶體封測廠力成今下午法說會，市場預估今年營運仍看好，牽動股價也翻紅。

台泥集團董事長辜成允意外過世，享壽63歲，台泥、信昌化、中橡股價開跌，不過，台泥除了表達沉痛與不捨之外，下午將召開董事會，正式選出董事長與總經理，台泥盤中翻紅，信昌化 、中橡則仍收跌。

法人指出，台股封關前上漲偏多，顯示農曆年紅包行情可期，建議投資人多留意業績題材的績優股。

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  • 大盤封關倒數，台股上漲92.59點。（資料照，記者王孟倫攝）

    大盤封關倒數，台股上漲92.59點。（資料照，記者王孟倫攝）

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