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台郡去年第4季EPS為3.66元 全年EPS為8.42元

2017-01-23  14:22

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果軟板供應商台郡（6269）今日召開法說會，公布去年第4季財報。

台郡去年第4季合併營收61.65億元，季增7.7%，年增16.1%，單季毛利率為23.6%，季減1.5個百分點，年減1.6個百分點，OPM為17.0%，季減1.6個百分點，年減0.5個百分點，單季淨利為10.26億元，季增41.7%，年增30.0%，單季EPS為3.66元，季增35.1%，年增25.3%，去年全年EPS為8.42元，年減22.3%。

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  • 台郡今日召開法說會，公布去年第4季EPS為3.66元。（記者卓怡君攝）

    台郡今日召開法說會，公布去年第4季EPS為3.66元。（記者卓怡君攝）

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